В 2021 году транспортные полицейские пресекли 54 случая браконьерства на реках РТ

54 случая браконьерства на реках Татарстана было пресечено транспортными полицейскими в прошлом году. Об этом на итоговом совещании в казанском линейном управлении МВД России на транспорте сообщил начальник ведомства полковник полиции Тимур Мухаметшин.

Чаще всего на незаконной ловле рыбы попадались на Волге, Каме и Вятке. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание за преступление – пять лет лишения свободы.