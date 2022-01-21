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Происшествия
21 января 2022  14:20
Елена Саляхова

В 2021 году транспортные полицейские пресекли 54 случая браконьерства на реках РТ

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54 случая браконьерства на реках Татарстана было пресечено транспортными полицейскими в прошлом году. Об этом на итоговом совещании в казанском линейном управлении МВД России на транспорте сообщил начальник ведомства полковник полиции Тимур Мухаметшин.

Чаще всего на незаконной ловле рыбы попадались на Волге, Каме и Вятке. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание за преступление – пять лет лишения свободы.   

#браконьеры в рт #транспортная полиция
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