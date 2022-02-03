В 2021 году товарооборот России и Китая побил рекорд, достигнув 140 млрд долларов

В прошлом году товарооборот России и Китая достиг рекордных значений — 140 млрд долларов. Это исторический максимум, однако страны уже успешно движутся к новому показателю — 200 млрд. Об этом говорится в статье Президента России Владимира Путина для китайского информагентства «Синьхуа».

«По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели — довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что страны также успешно действуют в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах.

«В частности, в „портфеле“ Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — заявил российский лидер.