В 2021 году товарооборот России и Франции превысил допандемийный уровень

В прошлом году товарооборот России и Франции не только достиг допандемийного уровня, но и немного превысил его. Об этом на встрече с Президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос: если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил», — поделился глава государства.

Путин отметил, несмотря на то что в последний раз он и Макрон встречались два года назад, контакты между странами никогда не прерывались. Они проводились как по линии МИД, так и по различным мероприятиям, направленным на развитие регионального сотрудничества.