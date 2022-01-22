В 2021 году татарстанские семьи получили выплаты на первенца почти на 3,5 млрд рублей

В 2021 году более 35 тыс. семей из Татарстана получили выплаты в связи с рождением первого ребенка. В общей сложности по национальному проекту «Демография» им было выплачено 3 489,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Также выплаты при рождении детей получили семьи, проживающие в сельской местности, в которых появился первый, третий ребенок. На эти цели было направлено 131,7 млн рублей. При этом по республике свыше 36 тыс. детей в возрасте до трех лет обеспечены специальными продуктами детского питания, на что в прошлом году выделили 466,8 млн рублей.

Помощь оказывается и родителям детей, посещающих детский сад, в виде компенсации части оплаты за содержание ребенка в ДОУ. Так, в прошлом году в виде компенсаций им было выплачено 911,6 млн рублей.

Также в прошлом году по национальному проекту «Демография» 7 835 граждан пожилого возраста и инвалидов были охвачены системой долговременного ухода. На эти цели направлено 131,1 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».