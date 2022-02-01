В 2021 году Татарстанская таможня арестовала товаров без обязательной маркировки на 6 млн

В Татарстане в 2021 году благодаря осмотрам на внутреннем рынке Татарстанской таможне удалось доначислить в федеральный бюджет 364 млн рублей и довзыскать 344 млн рублей. Об этом на брифинге об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.

«Во время проведения осмотров помещений и территорий на внутреннем рынке выявлено и арестовано 16,7 тонн немаркированных продовольственных товаров на общую сумму 1 млн 748 тыс. руб. с нарушением требований технического регламента, устанавливающего правила маркировки пищевой продукции», – рассказал спикер.

По его словам, на выявленных товарах отсутствовали сведения о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, адресе местонахождения изготовителя товара, знаке обращения ЕАС. Среди товаров - орехи, фрукты, овощи, сухофрукты, сыры, крупы.

«Выявлено и изъято из оборота более 44 тыс. единиц промышленных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации на общую сумму 3 млн 93 тыс. руб. Это шубы, обувь, предметы одежды, постельное и кухонное белье, табачные изделия. Львиная доля выявленных немаркированных товаров – более 43 тыс. единиц – табачная продукция», – заключил Гараев.

Также в 2021 году из торгового оборота изъяты контрафактные товары: обувь, спортивные костюмы, сумки.