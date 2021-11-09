news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 ноября 2021  15:28

В 2021 году татарстанцы должны перечислить 8,1 млрд рублей налогов

news_top_970_100

До 1 декабря жители Татарстана должны оплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. Общая сумма налоговых поступлений в этом году оценивается в 8,1 млрд рублей, рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ глава УФНС по республике Марат Сафиуллин.

По его словам, жители РТ уже перечислили 2,5 млрд рублей имущественных сборов. В сравнении с прошлым годом сумма имущественных платежей повысилась на 350 млн рублей, причем рост в основном произошел за счет изменения количества собственников жилья и автовладельцев.

В октябре налоговые уведомления через портал госуслуг получили 680 тыс. татарстанцев. Тем, у кого нет личного кабинета на портале, уведомления пришли по почте.

#налоги #имущественные налоги
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное