В 2021 году татарстанцы должны перечислить 8,1 млрд рублей налогов

До 1 декабря жители Татарстана должны оплатить три вида налогов — транспортный, земельный и имущественный. Общая сумма налоговых поступлений в этом году оценивается в 8,1 млрд рублей, рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ глава УФНС по республике Марат Сафиуллин.

По его словам, жители РТ уже перечислили 2,5 млрд рублей имущественных сборов. В сравнении с прошлым годом сумма имущественных платежей повысилась на 350 млн рублей, причем рост в основном произошел за счет изменения количества собственников жилья и автовладельцев.

В октябре налоговые уведомления через портал госуслуг получили 680 тыс. татарстанцев. Тем, у кого нет личного кабинета на портале, уведомления пришли по почте.