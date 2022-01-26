В 2021 году Татарстан посетили 3,3 млн туристов, что составляет 92% от допандемийных показателей. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на итоговой коллегии ведомства.

«Турпоток в Республику Татарстан в 2021 году прогнозно составил 3,3 млн человек, что составляет 92% от показателей 2019 года. Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей за 2021 год прогнозируется на уровне 33,1 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в 2019 году», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что туристическая сфера в Татарстане планомерно восстанавливается от урона, нанесенного ей пандемией. Так, в республике появляются новые проекты и тренды. В 2021 году предприниматели из РТ получили более 47 млн рублей на развитие глэмпингов, создание и благоустройство новых туристических маршрутов и закупку оборудования.

Кроме того, в прошедшем году Казань стала гастрономической столицей России, что также дало огромное преимущество для развития туризма.

«В 2021 году Казань получила статус гастрономической столицы России. Это дает нам хорошее конкурентное преимущество и обязывает развивать гастрономию, кулинарные традиции, проводить "вкусные" фестивали в нашей республике», – пояснил Иванов.