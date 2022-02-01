В 2021 году таможня пресекла 419 попыток провоза запрещенных предметов в аэропорту Казани

За прошлый год сотрудники Татарстанской таможни предотвратили 419 попыток перевозки запрещенных или ограниченных к провозу через границу товаров. Было возбуждено 616 административных дел. Об этом на брифинге об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году сообщил начальник Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев.

«Основные товары нарушителей: алкоголь, табачная продукция, наличные деньги, холодное оружие. Часто ввозится товар, с явным превышением установленной количественной нормы. Например, в этом году мы уже выявили попытку одномоментного ввоза 14 блоков сигарет, то есть более 2 тыс. сигарет, хотя положено ввозить только 200 штук, то есть один блок», – поделился спикер.

Всего за прошлый год через аэропорт Казани проследовало более 6 тысяч самолетов и более миллиона пассажиров, что в 2 раза больше, чем годом ранее.

«Несмотря на пандемию, пассажиропоток в прошлом году резко возрос. В аэропорту «Бегишево» оформлено 406 международных авиарейсов, пассажиропоток составил 41820 пассажиров. Увеличение в сравнении с 2020 годом более чем в 3 раза. Выявлено 6 нарушений. Все они связаны с нарушением норм ввоза алкогольной продукции», – добавил Гараев.