В 2021 году система закупок Казани сэкономила городскому бюджету более 1,5 млрд рублей

В прошлом году общий объем средств из бюджета татарстанской столицы, сэкономленных благодаря прозрачным и конкурентным закупкам, превысил 1,5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Ильшат Салимзянов.

«Совокупным результатом деятельности дирекции за 2021 год является участие в обеспечении общей экономии на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города в объеме более 1,5 млрд рублей», – рассказал докладчик.

По его словам, этот показатель оказался на 44% выше уровня 2020 года.

