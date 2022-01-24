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Ру Тат
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Казань
24 января 2022  10:42
Егор Никитин

В 2021 году система закупок Казани сэкономила городскому бюджету более 1,5 млрд рублей

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В прошлом году общий объем средств из бюджета татарстанской столицы, сэкономленных благодаря прозрачным и конкурентным закупкам, превысил 1,5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани Ильшат Салимзянов.

«Совокупным результатом деятельности дирекции за 2021 год является участие в обеспечении общей экономии на закупках муниципальных заказчиков, унитарных предприятий и акционерных обществ города в объеме более 1,5 млрд рублей», – рассказал докладчик.

По его словам, этот показатель оказался на 44% выше уровня 2020 года.
 

#закупки #Деловой понедельник
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