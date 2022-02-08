В 2021 году сборы налогов в Татарстане выросли на 60% и составили более триллиона рублей

По итогам прошлого года в республике был достигнут существенный рост мобилизации налоговых платежей. За 2021 год было собрано свыше одного триллиона ста миллиардов рублей, что на 60% больше, чем годом ранее. Об этом на заседании коллегии прокуратуры РТ сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

«По объему собранных налогов Татарстан следует сразу за Москвой, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, Санкт-Петербургом и Московской областью, занимая шестое место в России и первое в Приволжском федеральном округе», – поделился спикер.

Однако, отметил Нафиков, в то же время и задолженность остается существенной – около 16 млрд рублей.