С начала года в Татарстане число коррупционных правонарушений сократилось почти на 20%

В этом году в Татарстане количество коррупционных правонарушений сократилось почти на 20%. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«Цифры по итогам I квартала гласят, что количество выявленных коррупционных правонарушений и проведенных [по этим фактам] заседаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 15–20%», — сообщил спикер.

Нарушения любых ограничений и запретов рассматриваются на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. По словам сотрудника Аппарата Президента РТ, если за аналогичный период прошлого года состоялось 122 таких заседания, то в этом году их провели всего 110.

«Если за прошлый год выявлено 80 коррупционных правонарушений, то за текущий год выявлено только 62. То есть практически 20-процентное снижение», — добавил Рахимов.

Всех правонарушителей привлекают к дисциплинарной ответственности. В 2020 году в органах госвласти и местного самоуправления привлекли к ответственности 63 человек, а в этом году — 52.

«У нас снижается количество коррупционных правонарушений, но, с другой стороны, выявляемость и выявленные нарушения становятся более серьезными», — подытожил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики.