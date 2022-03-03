В 2021 году Роспотребнадзор по РТ выявил нарушения в каждом пятом проверенном продукте

По итогам работы в 2021 году сотрудники Роспотребнадзора по РТ исследовали продукты питания в магазинах 39 муниципальных образований республики. Всего провели 4878 исследований, было отобрано 264 пробы пищевых продуктов. Об этом во время прямого эфира рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«К сожалению, 21% проб не соответствовали установленным требованиям. Это в основном показатели качества, а не показатели безопасности. Например, превышение или занижение энергетической ценности, не соответствие состава продукта той маркировке, которая имелась на нем, заниженные холестерины, заниженное содержание пищевых волокон, заниженное содержание витамина С», – отметила спикер.

Патяшина также рассказала, что во время проверок были выявлены неоднократные случаи несоответствия качества рыбной продукции, а также нарушения в массовой доли ледяной глазури – когда после разморозки купленной рыбы или креветок, масса воды оказывалась больше, чем масса самого продукта.

«Кроме того, было три случая обнаружения добавки, которая улучшает качество колбасных и мясных изделий. Так называемый "мясной клей", который склеивает мясные волокна, и такая продукция становится более привлекательной внешне, вызывает у нас аппетит. Но такая добавка обязательно должна указываться на маркировке. И производители очень часто грешат тем, что не указывают добавки на маркировке», – рассказала Патяшина.

Специалист подчеркнула, что в связи с каждым выявленным случаем были приняты меры административного воздействия, а в случаях, когда производитель оказывался из другого региона, были проинформированы главные санитарные врачи других субъектов, чтобы соответствующие меры были приняты по месту нахождения этих производств.