В 2021 году прокуратура Татарстана добилась выплаты 638 млн рублей долгов по зарплатам

В 2021 году после вмешательства и проверки прокуратуры в Татарстане было выявлено почти семь тысяч случаев нарушений в сфере трудового законодательства, возбуждено 27 уголовных дел. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 638 млн рублей», – поделился спикер.

По его словам, сотрудники ведомства на постоянной основе проверяют должников по заработной плате, предприятия-банкротов, проводят проверки по фактам выплаты зарплаты ниже МРОТ, а также использования работодателями «серых» схем оплаты труда.