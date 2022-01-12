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Ру Тат
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Происшествия
12 января 2022  12:15
Алина Файзрахманова

В 2021 году прокуратура Татарстана добилась выплаты 638 млн рублей долгов по зарплатам

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В 2021 году после вмешательства и проверки прокуратуры в Татарстане было выявлено почти семь тысяч случаев нарушений в сфере трудового законодательства, возбуждено 27 уголовных дел. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на сумму 638 млн рублей», – поделился спикер.

По его словам, сотрудники ведомства на постоянной основе проверяют должников по заработной плате, предприятия-банкротов, проводят проверки по фактам выплаты зарплаты ниже МРОТ, а также использования работодателями «серых» схем оплаты труда. 

 

 

#Прокуратура РТ #зарплата #прокурорская проверка
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