В РТ за год привели в норму 246 км дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги»

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в прошедшем году в нормативное состояние приведены 245,6 километра дорог, на что было выделено 5,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме того, были созданы интеллектуальные транспортные системы в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. Для этого были закуплены датчики интенсивности, камеры, системы управления движением и весового контроля. Помимо этого, были проведены работы по созданию единой системы управления дорожным движением. Инвестиции в эти объекты составили 370 млн рублей.

Еще 7 млрд рублей направили на строительство Большого Казанского кольца, дороги Казань — Шемордан и дублера Горьковского шоссе — дороги от улицы Несмелова до трассы М7.

Всего расходы на дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» за прошедший год составили 12,6 млрд рублей.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В частности, 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса их цели были скорректированы.

Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».