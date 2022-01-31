В 2021 году поступления от аренды земли принесли казанской казне 897 млн рублей

Аренда и продажа земельных участков стала основным источником неналоговых доходов казанской казны в 2021 году. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава городского Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

«В 2021 году комитетом обеспечено поступление в бюджет Казани доходов в объеме 1,8 млрд рублей. Основной доход, как и в предыдущие годы, — это доходы от аренды и продажи земельных участков, 897 млн рублей и 473 млн рублей соответственно», — сообщил докладчик.

Он добавил, что в прошлом году 45 объектов городской недвижимости приобрели субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Это приводит к сокращению [числа] договоров аренды недвижимости, но позволяет предпринимателям производить оплату выкупаемых помещений с рассрочкой до пяти лет», — заключил Галяутдинов.