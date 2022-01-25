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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2022  15:20
Павел Климчак

В 2021 году полицейские перекрыли 10 каналов поставки нелегального алкоголя в Татарстан

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Десять каналов поставки нелегального алкоголя перекрыли татарстанские полицейские в прошлом году. Об этом на итоговом совещании в Госалкогольинспекции РТ сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по Татарстану Тимур Минушев.

Ввоз нелегального алкоголя на территорию республики был налажен из Пермского края, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей, а также из Башкирии и Санкт-Петербурга. 

Таким образом, за год оперативники изъяли из незаконного оборота более 207 тысяч литров алкоголя. Среди паленки чаще всего попадались водка, коньяк, виски и текила.

#Госалкогольинспекция РТ #нелегальный алкоголь
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