В 2021 году полицейские перекрыли 10 каналов поставки нелегального алкоголя в Татарстан

Десять каналов поставки нелегального алкоголя перекрыли татарстанские полицейские в прошлом году. Об этом на итоговом совещании в Госалкогольинспекции РТ сообщил начальник УЭБ и ПК МВД по Татарстану Тимур Минушев.

Ввоз нелегального алкоголя на территорию республики был налажен из Пермского края, Самарской, Челябинской и Нижегородской областей, а также из Башкирии и Санкт-Петербурга.

Таким образом, за год оперативники изъяли из незаконного оборота более 207 тысяч литров алкоголя. Среди паленки чаще всего попадались водка, коньяк, виски и текила.