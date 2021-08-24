В 2021 году по нацпроекту в 4 районах РТ откроются площадки для сдачи нормативов ГТО

В 2021 году по национальному проекту «Демография», который входит в федеральный проект «Спорт — норма жизни», в четырех районах Республики Татарстан откроются спортивные площадки для подготовки и выполнения нормативов ГТО. Спортплощадки будут открыты в Нурлатском, Зеленодольском, Чистопольском и Высокогорском районах.

Также в этом году было завершено строительство универсального спортивного зала в Кукморе. 17 августа состоялось его официальное открытие.

Кроме того, приобретено оборудование и инвентарь для физкультурно-оздоровительного комплекса в Казани, на территории средней школы № 130 им. Героя России С.А. Ашихмина, для спортивных школ по стендовой и пулевой стрельбе. Десять спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва РТ и РФ, приобрели оборудование, инвентарь, экипировку и закупили 5 микроавтобусов Ford Focus.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 12 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

Национальный проект «Демография» призван увеличить долю россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Чтобы достичь целевого показателя, необходимо активно развивать комплекс ГТО, который по праву признан главным драйвером развития массового спорта.