За 2021 год 26 школ Татарстана получили компьютеры по нацпроекту «Образование»

За 2021 год в 26 образовательных организаций Татарстана была закуплена компьютерная техника на общую сумму 49,2 млн рублей. Работы проводились по национальному проекту «Образование», сообщает Минэкономики РТ.

Помимо этого, на базе школы №98 в Казани по нацпроекту был создан детский технопарк «Кванториум», в который было инвестировано 21 млн рублей. Также с начала года в республике появились 114 центров «Точка роста», обновлены кабинеты биологии, химии и физики, на что было выделено 175 млн рублей. А в двух школах столицы Татарстана были оборудованы кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья, на что было направлено 12,7 млн рублей.

Кукморский аграрный колледж и Атнинский сельскохозяйственный техникум получили гранты на общую сумму 20,1 млн рублей. На эти средства в них были созданы мастерские. Кроме того, в рамках национального проекта были поддержаны восемь добровольческих проектов и 11 муниципальных центров. Всего на нацпроект «Образование» было направлено 2,6 млрд рублей.

За прошедший год на реализацию нацпроектов в Татарстане было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. В частности, 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».