В 2021 году по нацпроекту «Демография» медики проведут осмотры более 323 тыс. жителей РТ

В этом году профосмотры, в том числе диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, прошли 82 500 татарстанцев. До конца года планируется провести обследование 323 580 жителей республики. Работа ведется по национальному проекту «Демография».

В 2020 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в Казани начал работать гериатрический центр в ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». По республике было открыто 170 гериатрических коек, что позволило пройти лечение 1988 пациентам.

По другому проекту — «Финансовая поддержка семей при рождении детей» — бесплатную поддержку детской молочной продукцией получили 36 099 татарстанских детей. Кроме того, было выполнено 1328 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму свыше 147 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.