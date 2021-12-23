В 2021 году Общественный совет Зеленодольска рассмотрел около 200 обращений

В 2021 году Общественный совет Зеленодольского муниципального района рассмотрел порядка 200 вопросов, предложений, конфликтных ситуаций и общественных инициатив. Об этом рассказала председатель Общественного совета Зеленодольского района Ольга Купоросова на итоговом пленарном заседании Общественной палаты РТ.

«Заявители с особо значимыми предложениями и проблемами приглашались на заседания общественного совета, в которых принимали участие представители организаций, способных оказать помощь в разрешении сложившейся ситуации», — пояснила спикер.

В течение этого года коллегиальный орган провел 12 заседаний, на повестку которых было вынесено более 70 вопросов. Среди обсуждавшихся проблем — уничтожение зеленых насаждений, ремонт дорожных покрытий, вандализм в отношении общественных объектов, порядок обращения с ТБО, состояние уличного освещения в городе и многие другие.

«По каждому вопросу обязательно есть конкретное решение, — пояснила Купоросова. — Все наши заседания запротоколированы и размещены на официальном сайте».