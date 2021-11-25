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Общество
25 ноября 2021  21:10
Наталья Рыбакова

В 2021 году на социальную поддержку семей с детьми в Татарстане направят 12,6 млрд рублей

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В 2021 году на меры социальной поддержки семей с детьми Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан направит 12,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Сегодня, накануне Дня матери, глава ведомства Эльмира Зарипова побывала в гостях у молодых семей в Высокогорском районе Татарстана. 

«В семье Габдрахмановых из Высокогорского района 8 октября родился сын. Его матери положена единовременная выплата как женщине, проживающей на селе и родившей первого ребенка. Ее размер составляет 50 тыс. рублей», – отметила пресс-служба министерства.

Также Эльмира Зарипова посетила семью Булата и Зили Аминевых, которые получают ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка. Министр пообщалась с семьями, рассказала им о федеральных и республиканских мерах поддержки. 

Согласно данным на начало ноября в Татарстане проживает 40,5 тыс. многодетных семей, которые воспитывают 128 тыс. детей.

 

 

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