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Ру Тат
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24 апреля 2021  07:20
Марат Ишкильдин

Участниками лаборатории «Свияжск АРТель-2021» станут три команды художников

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В этом году в рамках лаборатории «Свияжск АРТель» будут работать три команды художников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Живой город». 

Лаборатория пройдет с 26 июля по 1 августа. В 2021 году она не будет актерской – участники сконцентрируются на работе с островом и попытаются углубиться в его музейный контекст. 

«На острове в течение недели будут работать три команды художников. Две команды будут предложены дирекцией лаборатории, а одна выбрана по опен-коллу», — рассказали в фонде. 

Ранее ежегодная лаборатория «Свияжск АРТель» предполагала создание эскиза спектакля в сжатые сроки — всего за неделю. В этом году остров-град будет принимать «Свияжск АРТель» уже в восьмой раз.

фонд живой город свияжск артель
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