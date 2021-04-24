Участниками лаборатории «Свияжск АРТель-2021» станут три команды художников

В этом году в рамках лаборатории «Свияжск АРТель» будут работать три команды художников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Живой город».

Лаборатория пройдет с 26 июля по 1 августа. В 2021 году она не будет актерской – участники сконцентрируются на работе с островом и попытаются углубиться в его музейный контекст.

«На острове в течение недели будут работать три команды художников. Две команды будут предложены дирекцией лаборатории, а одна выбрана по опен-коллу», — рассказали в фонде.

Ранее ежегодная лаборатория «Свияжск АРТель» предполагала создание эскиза спектакля в сжатые сроки — всего за неделю. В этом году остров-град будет принимать «Свияжск АРТель» уже в восьмой раз.