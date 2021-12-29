В 2021 году на детский телефон доверия в Татарстане поступило более 35 тыс. звонков

В уходящем году на детский телефон доверия в Татарстане поступило более 35 тыс. звонков, что примерно на 3 тыс. больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Основная тема — детско-родительские отношения. При этом в последние два года участились звонки, связанные со взаимодействием с одноклассниками и буллингом», — отметил министр.

Он подчеркнул, что одной из задач Минмолодежи РТ станет более активно распространять информацию о наличии такого телефона доверия. В том числе этим займется медиацентр, который будет создан ведомством в 2022 году.

Единый детский телефон доверия работает в Татарстане по номеру 8-800-2000-122.