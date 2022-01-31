В 2021 году многодетные казанцы выбрали 232 бесплатных участка земли

В прошлом году многодетные казанские семьи выбрали 232 участка земли, которые им бесплатно предоставили в рамках федерального закона. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов.

«В рамках реализации федерального закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, в 2021 году гражданами выбрано 232 земельных участка на территориях Лаишевского и Высокогорского муниципальных районов, а также вблизи поселков Константиновка и Большие Дербышки города Казани», — сообщил докладчик.

По его словам, в этом году запланирована работа по вовлечению в оборот новой федеральной территории площадью 963 гектара в Высокогорском районе.

«Это позволит сформировать на данной территории ориентировочно 3 тыс. 972 земельных участка для предоставления многодетным семьям Казани», — резюмировал Ренат Галяутдинов.