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24 августа 2021  10:50

В 2021 году квадратный метр в казанских новостройках подорожал почти на 25%

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В 2021 году квадратный метр в казанских новостройках подорожал почти на 25%
фото: архив/Рамиль Гали

В этом году стоимость квадратного метра в новостройках Казани поднялась на 24,8% по сравнению с показателями прошлого года. Как сообщается в материалах Единого ресурса застройщиков, в настоящее время она находится на отметке 86 218 рублей.

В настоящее время на территории республики строятся 317 жилых домов, средняя площадь квартир составляет 50,6 кв. метра, что на 0,8% меньше, чем в 2020 году. При этом на Казань приходится свыше 60% возводящегося жилья — квартир, блоков, апартаментов. 

ЕРЗ также сообщил, что общая площадь вводимого жилья составит 1,9 млн кв. метров.

#новостройки #стоимость квадратного метра растет
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