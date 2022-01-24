В 2021 году число административных материалов на казанских нарушителей выросло на 40%

Объем административных материалов, составленных на казанских правонарушителей, в прошлом году вырос на 40%. При этом число протоколов на физлиц снизилось, рост показали нарушения со стороны должностных и юридических лиц. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев.

Он отметил, что всего в течение 2021 года составлено 37,2 тыс. административных материалов, что на 40% больше показателей 2020 года.

«В ходе мониторинга территории города специалистами в течение прошлого года составлено и передано для рассмотрения 4,5 тыс. протоколов. В 2021 году изменилась структура правонарушителей: стало меньше протоколов в отношении физлиц, выросла доля на юридических и должностных лиц. Большее количество нарушений стали допускать предприятия и организации в ходе своей деятельности», – сообщил докладчик.

По его словам, наибольшее количество нарушений было зафиксировано в автоматическом режиме, речь шла о парковке на озелененной территории города.

«Мы в полтора раза увеличили кратность объезда улиц города. На рассмотрение передано 32,7 тыс. материалов. По 28,5 тыс. из них вынесено решение. Более двух штрафов получили свыше 5,5 тыс. лиц, есть и рекордсмены. Один автовладелец 29 раз оплатил штраф. Пользователи одной из каршеринговых фирм 44 раза оставляли автомобиль на озелененной территории», – заключил Наиль Минвалеев.