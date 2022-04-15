В 2021 году исполнение бюджета Казани составило 37,9 млрд рублей

Исполнение городского бюджета татарстанской столицы за 2021 год составило 37,9 млрд рублей. Несмотря на сложности ковидного времени, дополнительные доходы городской казны составили почти 10 млрд рублей. Об этом на XIII сессии Казанской городской Думы рассказал начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Он отметил, что основными целями налоговой и бюджетной политики города в 2021 году стало сохранение устойчивости и концентрация на финансировании приоритетных направлений расходов.

Бюджет на 2021 год формировался в непростых условиях неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. В связи с этим впервые за много лет объем налоговых и неналоговых доходов был запланирован со снижением к предыдущему периоду. При этом объем межбюджетных трансфертов заметно вырос.

«По итогам 2021 года исполнение бюджета составило 37 млрд 924 млн рублей. Дополнительные поступления в бюджет составили почти 10 млрд рублей. Из них 4,2 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы. А еще 5,56 млрд рублей пришлось на безвозмездные поступления», – сказал докладчик.

В целом величина налоговых и неналоговых доходов составила 19,52 млрд рублей. Из них налоговых доходов – на сумму 16,41 млрд рублей.

«Главными источниками формирования доходов бюджета стали налоги. Традиционно это НДФЛ (7,7 млрд рублей), земельный налог (3,7 млрд рублей), далее это налоги на совокупный доход и имущество физлиц и другие», – подытожил Ирек Мухаметшин.