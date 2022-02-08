В 2021 году индекс промпроизводства Тюлячинского района вырос до 108,1%

В 2021 году индекс промпроизводства Тюлячинского района составил 108,1%, муниципальное образование заняло 15-е место по Татарстану. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

За отчетный период предприятиями района отгружено промышленной продукции на 3,74 млрд рублей (32-е место по республике). Объем валового территориального продукта составил 7 млрд рублей.

В отраслевом рейтинге АПК среди районов Тюлячинский занимает 25-е место (так же, как и в 2020-м), по показателям животноводства входит в первую десятку.

«Район имеет достаточный потенциал для дальнейшего улучшения своих показателей по всем направлениям сельского хозяйства», — отметил Премьер-министр Алексей Песошин, выступая на отчетном заседании Совета Тюлячинского муниципального района.

Значительный потенциал в развитии экономики, повышении доходов и занятости граждан принадлежит МСБ, доля которого в валовом территориальном продукте составляет 43,4%. Среди городов и районов республики по этому показателю Тюлячинский занимает 2-е место (выше Балтасинский район — 44,0%).

Эффективно работает промпарк «Тюлячи», резиденты ежегодно увеличивают свои производственные мощности. Вместе с тем часть площадей парка остается незадействованной. Необходимо использовать имеющиеся резервы для организации бизнеса, подчеркнул Премьер-министр РТ.

Он также отметил, что району необходимо усилить работу по поддержке малых форм хозяйствования на селе. В соответствующем рейтинге за 2021 год муниципальное образование заняло лишь 29-е место (в 2020 году — 8-е место). Причина в пассивном участии в госпрограммах поддержки КФХ, мини-ферм и кооперативов.