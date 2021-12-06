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Ру Тат
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Казань
6 декабря 2021  13:29
Егор Никитин

В 2021 году именную стипендию мэра Казани получат также воспитанники детских спортшкол

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Ежегодная именная стипендия мэра Казани в этом году выходит на новый уровень. В списки будут включены ученики детских и юношеских спортшкол. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов. 

Он отметил, что ежегодный конкурс именных стипендий мэра Казани помогает раскрывать таланты среди детей и молодежи татарстанской столицы. 

«В этом году стипендия мэра будет также присуждена воспитанникам детских и юношеских спортивных школ», — отметил Нугманов.

Он пояснил, что городские профильные комитеты в течение года проводят отбор участников на соискание стипендии. Так, городское Управление культуры в этом году распределит 15 стипендий по 20 тыс. рублей среди воспитанников подведомственных учреждений. 

Воспитанники учреждений Управления образования Казани также активно участвуют в конкурсе на право получения одной из 15 стипендий мэра города в размере 20 тыс. рублей, сообщил Нугманов. 

Еще 10 стипендий по 20 тыс. рублей получат ученики участвующих в отборе 27 муниципальных спортивных школ. Кроме того, одна стипендия в размере 100 тыс. рублей будет присуждена лучшей команде. 

«Также совместно с Советом молодых ученых и специалистов Казани проводится отбор научных работ за учебный год среди студентов и аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений. Участники представляют работы, имеющие практическую значимость при реализации процесса благоустройства города в 10 направлениях: ЖКХ, строительство и транспорт, развитие промышленности, энергетика, энергосбережение, информационные технологии, здравоохранение и другие», — отметил Нугманов. 

По его словам, в этом году по данному направлению поступило около 200 работ. Эксперты выбрали 38 стипендиатов: 16 аспирантов получат по 40 тыс. рублей, 20 студентов вузов получат по 30 тыс. рублей, еще двое студентов профессиональных образовательных организаций выиграли стипендии в размере 20 тыс. рублей.

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