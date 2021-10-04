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4 октября 2021  10:00
Егор Никитин

В 2021 году именная стипендия мэра Казани вырастет на 10 тыс. рублей

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В этом году именная стипендия мэра Казани для талантливой молодежи вырастет на 10 тыс. рублей во всех номинациях. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов.

Он отметил, что конкурс на соискание именных стипендий стартовал 4 октября. Они присуждаются за научно-исследовательские работы среди студентов и аспирантов высших и профессиональных образовательных учреждений, а также специалистов молодежных общественных организаций города. 

«Главная новость конкурса этого года — увеличение размера стипендии на 10 тыс. рублей в каждой из категорий. Теперь предусмотрено 16 стипендий для аспирантов по 40 тыс. рублей, 20 стипендий для студентов вузов по 30 тыс. рублей и 2 стипендии для студентов колледжей по 20 тыс. рублей», — отметил Нугманов. 

Он также добавил, что именная стипендия мэра в размере 20 тыс. рублей теперь присуждается не только учащимся детских музыкальных и художественных школ, но и воспитанникам спортивных школ. 

«Таким образом, лауреатами конкурса в этом году станут 38 студентов и аспирантов, а также 45 школьников», — резюмировал докладчик.

#именная стипендия мэра
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