В 2021 году грант мэра Казани получили более 500 учителей

В этом году 509 педагогов стали обладателями гранта мэра Казани для учителей, подготовивших призеров и победителей олимпиад. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов.

Размер поощрения напрямую зависит от количества участников всероссийской олимпиады учащихся, подготовленных учителем. Абсолютным чемпионом в этом году стал учитель из лицея-интерната № 2 Ильсур Зиганшин, подготовивший 17 победителей и призеров олимпиад всероссийского уровня.

В этом году на гранты учителям направлено 7,8 млн рублей. Поощрение присуждается в размере: 25 тыс. рублей — педагогам, подготовившим победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 15 тыс. рублей — педагогам, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады для учащихся 7 — 11 классов и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 5 тыс. рублей — педагогам, подготовившим победителей и призеров республиканской олимпиады школьников для учащихся 8-х классов, республиканской олимпиады школьников по геологии, истории Татарстана.

Увеличивается динамика получателей гранта. Если в 2019 году было 363 получателя гранта, а в 2020 году — 430, то в этом году грант мэра Казани получили 509 казанских учителей.

В этом году абсолютным чемпионом по подготовке олимпиадных призеров стал педагог из Лицея-интерната № 2 Ильсур Зиганшин. Он подготовил 17 успешных учеников.

«Успешность учителя измеряется успешностью учеников. Только лучшие учителя могут подготовить чемпионов. По количеству призеров всероссийской олимпиады школьников среди городов-миллионников Казань уверенно держит третье место, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Высокие результаты — это сумма двух слагаемых: труда ученика и учителя», — отметил докладчик.

Мэр Казани Ильсур Метшин также поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Он назвал деятельность педагогов уникальной. «Каждый день наши педагоги с любовью к детям развивают навыки и помогают реализовывать им навыки, о которых подчас родители даже не подозревают», — заключил мэр.