В 2021 году доходы бюджета Казани составили 38 млрд рублей

В прошлом году исполнение муниципального бюджета татарстанской столицы по доходам составило почти 38 млрд рублей. Это на 9,8 млрд рублей выше изначально запланированных показателей. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что по итогам 2021 года городская экономика показала стабильные результаты. Так, индекс промышленного производства татарстанской столицы составил 108,4% к показателям 2020 года.

«Выросли объемы производства, отгружено продукции на 579 млрд рублей, или 135% к 2020 году. Также выросли объемы строительства (118% к 2020 году) и платных услуг населению (плюс 8,9%)», — привел данные Метшин.

Он добавил, что на высоком уровне удалось сохранить приток инвестиций в основной капитал: за девять месяцев прошлого года они составили более 126 млрд рублей, это 119% к цифрам 2020 года.

«Безработица сократилась до 0,73%, численность официально зарегистрированных безработных снизилась почти в четыре раза», — заключил Ильсур Метшин.