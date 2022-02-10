В 2021 году доля дальнего зарубежья во внешней торговле Татарстана превысила 88%

На страны дальнего зарубежья пришлось свыше 88% внешнеторговой деятельности Татарстана в январе-ноябре 2021 года. Чаще всего торговля республики шла с Польшей, Нидерландами и Словакией. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

«В географической структуре внешнеторгового оборота республики на долю стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2021 года приходилось 88,13%, на долю стран СНГ – порядка 11,87%», – уточнил он.

Вахитов добавил, что основными торговыми партнерами Татарстана среди стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2021 года стали (в порядке уменьшения доли) Польша, Нидерланды, Словакия и ФРГ.

«Среди стран СНГ это Беларусь, Казахстан, Узбекистан», – заключил дипломат.

