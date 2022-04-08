В 2021 году число татарстанцев получивших загранпаспорта выросло в два раза

Число жителей Татарстана, которые получили заграничные паспорта, за прошлый год выросло в два раза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник по вопросам миграции УМВД России по Казани Андрей Шулепов.

Из приведенных данных следует, что в прошлом году загранпаспорта получили свыше 60 тысяч татарстанцев. Для сравнения, в 2020 году их число едва превысило 30 тысяч.

«Не секрет, что на это повлияло то, что в 2020 году началась пандемия. Были закрыты границы. В этом году мы ожидаем, что вернемся к объемам 2018-2019 года», – добавил спикер.

Шулепов порекомендовал жителям республики заранее позаботиться о получении загранпаспорта и подать все необходимые документы, так как скоро начнется сезон отпусков и в миграционных отделениях и в МФЦ могут быть большие очереди.