В 2021 году число пожаров в Казани снизилось на 11%

По итогам 2021 года количество пожаров в татарстанской столице снизилось на 11,2%. Более чем на 15% уменьшилось число погибших в них людей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Перед началом основного доклада слово взял мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что 27 декабря празднуется День спасателя.

«Мы все знаем о высокой роли спасательных служб. У них очень разносторонняя работа, но главное, чем они занимаются, – это безопасность людей, наших жителей», – подчеркнул Метшин.

По словам Фердинанта Тимурханова, в 2021 году Управление гражданской защиты Казани провело масштабную работу по 4 направлениям. Среди них – подготовка и проверка готовности служб и нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), обучение специалистов на курсах гражданской обороны, учет защитных сооружений для укрытия людей при ЧС, а также подготовка к эвакуации населения при ЧС.

«На территории Казани расположены 13 организаций, эксплуатирующих объекты I и II класса опасности. На них созданы условия, обучены люди и есть необходимое оснащение оборудованием, чтобы поддерживать постоянную готовность 26 нештатных аварийно-спасательных формирований. Кроме того, на территории города созданы 18 территориальных нештатных формирований по выполнению мероприятий гражданской обороны НФГО. В целом по Казани в состав НАСФ и НФГО входят 385 аттестованных спасателя и 3016 обученных сотрудников», – рассказал Тимурханов.

Он добавил, что благодаря системной работе ведомству удается добиваться видимых результатов. Так, в 2021 году значительно снизилось количество пожаров в городе.

«Число пожаров уменьшилось на 11,2%, количество погибших в них людей снизилось на 15,1%, число пострадавших на пожарах уменьшилось на 8,9%», – подытожил Фердинант Тимурханов.

