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Ру Тат
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Экономика
21 февраля 2022  11:04
Егор Никитин

В 2021 году численность малых и средних предприятий в Казани выросла на 3,8 тыс.

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По итогам 2021 года количество действующих в татарстанской столице малых и средних предприятий выросло на 3,8 тыс. Об этом на XII сессии Казанской городской думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. 

Он отметил, что городские власти при поддержке республики смогли реализовать обширную программу антикризисных мер в условиях пандемии. Они позволили поддержать предпринимателей столицы и доказали свою эффективность, поэтому их действие пролонгируют и на 2022 год.

«Благодаря данным мерам в условиях кризиса численность малых и средних предприятий в Казани не только не сократилась, но и показала рост на 3,8 тысячи — до 78,5 тыс.», — отметил Метшин.

Он добавил, что рост показала и численность самозанятых. Их количество в Казани выросло с 32,6 тыс. до почти 58 тыс. человек.

#самозанятые #предприятия
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