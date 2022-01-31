В 2021 году 67% инвалидов Казани получили новую работу после обращения в центры занятости

По итогам 2021 года 67% казанцев с ограничениями по здоровью смогли трудоустроиться после обращения в городские центры занятости населения. Инклюзивное трудоустройство практиковали крупные предприятия города, а популярными профессиями в этой сфере стали инженер, швея и кассир. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

«В 2021 году в службы занятости обратились за содействием в поиске работы более 1 тыс. граждан с ограничениями по здоровью. Из них трудоустроены 67% по таким специальностям, как инженер, преподаватель, швея, кассир», — отметил Муллин.

По словам докладчика, успешные примеры трудоустройства инвалидов в прошлом году показали КМПО, КВЗ, «Казанские теплосети» и «Казанькомпрессормаш», а также Колледж малого бизнеса и предпринимательства.

«На персональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено 40 человек из числа инвалидов. Их обучали по программам изучения логистики и торговли, ландшафтного дизайна, веб-дизайна, работы со станками ЧПУ», — добавил Тимур Муллин.