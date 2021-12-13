В 2021 году 293 дома в Казани стали участниками программы капремонта на 3 млрд рублей

В уходящем году капремонт провели в 293 многоквартирных домах татарстанской столицы. Жильцы 22 из них одновременно получили комплексное благоустройство придомовой территории по президентской программе «Наш двор». Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель Комитета ЖКХ Казани Дмитрий Анисимов.

Он отметил, что в настоящее время подходит к завершению второй год трехлетней программы капитального ремонта многоквартирных домов Казани. Всего в рамках этой программы запланировано отремонтировать 740 домов на общую сумму более 7 млрд рублей.

«В этом году в программу включено самое большое количество домов — 295, на сумму 3 млрд рублей. На будущий год запланирован ремонт 171 дома. По результатам корректировки в программе на этот год остались 293 дома, два объекта были перенесены на будущие периоды. Один из них — из-за несостоявшегося конкурса, на который никто не заявился (дом по ул. Лобачевского 12/32 — является объектом культурного наследия). Во втором доме жители на собрании решили о переносе сроков», — рассказал Анисимов.

Он напомнил, что с 2020 года благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в городе стартовала программа благоустройства «Наш двор».

«Программа капремонта жилых домов пересекается с данной программой. И в этом году жители 22 многоквартирных домов кроме капремонта жилья получили комплексное благоустройство дворовой территории», — заключил докладчик.