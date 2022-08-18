В 2021-2022 учебном году показатель обучения на татарском языке по РТ составил 24%

В 2021-2022 учебном году в Татарстане показатель обучения и воспитания детей на родном татарском языке составил 50%, обучение детей на родном языке — 24%. Такие цифры привела заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова на республиканском форуме «Национальное образование в Республике Татарстан».

Выше всего показатель в Актанышском, Атнинском, Дрожжановском, Кайбицком районах. В Сабинском и Азнакаевском районе, согласно статистике министерства, 100% детей обучаются и получают воспитание на родном языке, в то же время показатель по обучению детей оказался значительно ниже — 34% в Сабинском районе, 32,5% — в Азнакаевском.

В Верхнеуслонском районе обучение и воспитание детей на родном языке не организовано, следует из доклада замминистра. В Челнах данный показатель составил около 8%, в Казани — 19%.

Минзалия Закирова напомнила, что сейчас близится к завершению комплектация первых классов. «Прошу объявить о возможности создания классов с обучением и воспитанием на родном языке, сделать полный анализ того, как начнется эта работа», — обратилась она к руководителям школ.

Она также напомнила, что с 1 сентября вводится обучение детей татарскому языку как государственному языку Республики Татарстан.