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Ру Тат
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20 мая 2021  11:48
Марат Ишкильдин

В 2020 году совокупный товарооборот РФ и стран Центральной Азии составил 28 млрд долларов

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В прошлом году общий товарооборот России и центральноазиатских стран составил порядка 28 млрд долларов. Об этом на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил замминистра иностранных дел РФ — генеральный директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко.

«Даже в условиях пандемии коронавируса и соответствующих ограничений удалось сохранить и даже кое-где увеличить показатели двусторонней торговли. Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии в 2020 году вырос до 28,5 млрд долларов США», — сказал Руденко. 

В Центральноазиатском регионе сегодня работают более 10 тыс. российских и совместных предприятий, которые представлены практически во всех сферах экономики. 

Сегодня на евразийском пространстве активно развиваются международные транспортные коридоры, которые проходят через территорию России, например формируется маршрут «Европа — Западный Китай».

#валдай
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