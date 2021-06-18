Население Татарстана в 2020 году уменьшилось впервые за последние 14 лет

В 2020 году численность постоянного населения Татарстана уменьшилась на 8 768 человек, или на 0,22%. Подобное сокращение числа жителей республики зафиксировано впервые за последние четырнадцать лет (с 2007 года).

На начало 2020 года в РТ проживали 3 902 888 человек, а на начало 2021-го — 3 894 120. Соответствующая информация опубликована на сайте «Открытый Татарстан». Она основана на данных Татарстанстата и муниципальных образований региона.

Еще более заметной оказалась в республике естественная убыль населения — по итогам 2020 года она оказалась равна 12 981 человеку. При этом в 2019-м убыль составила 180 человек, а до этого в Татарстане наблюдался естественный прирост населения.

В частности, в Казани за 2020 год число жителей сократилось на 50 человек, а естественная убыль достигла 831 человека. При этом в 2019-м население столицы Татарстана увеличилось на 5 422 человека (естественный прирост тогда составил 3 600 человек).

Население Набережных Челнов в 2020 году уменьшилось на 1765 человек (без учета миграции — на 362). В 2019-м число жителей Автограда сократилось только на 68 человек (естественный прирост составил 1620 человек).

Численность населения в 2020 году увеличилась только в пяти муниципалитетах Татарстана: Пестречинском (на 4 209 человек), Лаишевском (на 3 481 человека), Тукаевском (на 1142 человек), Высокогорском (на 1116 человек) и Верхнеуслонском (на 133 человека). Этот эффект обусловлен преимущественно миграцией (лишь в Пестречинском районе естественный прирост достиг 160 человек).