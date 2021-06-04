Поданы заявки на газификацию еще не подключенных к газопроводу поселков Казани

На сегодняшний день негазифицированными остаются только два казанских поселка из 97 — это Чернопенье Советского района и Татваленка Приволжского района. Власти столицы Татарстана уже подали заявки в Минпромторг РТ на включение их в программу газификации республики до 2030 года, сообщил замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на совещании по развитию городских поселков.

На встрече также было сказано о том, что в поселках Казани более 748,3 километра дорог или нуждаются в ремонте, или вовсе не построены. При этом до конца текущего года в десяти жилых массивах города запланирован ремонт 22 дорог. Это Аметьево, Старые Горки, Вознесенское, Константиновка, Северный, Борисоглебское, Залесная, Аракчино, Плодопитомник и Борисково.

Кроме того, во время заседания было упомянуто, что в 37 жилых массивах сети водоснабжения сильно изношены. Полностью обеспечено водой население лишь 24 жилых массивов, в четырех поселках есть только частичное водоснабжение, а в 19 инженерные сети для приема воды отсутствуют — жители пользуются уличными колонками.

Отдельное внимание на совещании было уделено теме складирования бытового мусора. Стало известно, что всего в зоне индивидуальной жилой застройки оборудованы 412 мест складирования отходов. При этом 442 площадки нуждаются в реконструкции или должны быть построены.

Помимо этого, Искандер Гиниятуллин сообщил, что в прошлом году в казанских поселках было заменено 52,7 километра высоковольтных линий электропередач, 15,5 километра кабельных линий и девять трансформаторных подстанций. Организована установка умных счетчиков: если в 2020 году их было поставлено 2,9 тыс., то в нынешнем году планируется установить более 5,9 тыс. На данный момент электрифицированы 1243 улицы.