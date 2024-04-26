«В 17 лет принял первый бой в качестве минометчика»: дочь рассказала о подвигах ветерана

Валентина Буреева из Новошешминска принимает участие в акции «Мой герой — моя семья». Она рассказала о своем отце Николае. Он родился в 1927 году в поселке Сосновка Новошешминского района. На начало Великой Отечественной войны ему было 14 лет, и он успел получить школьное образование. Причем до призыва на фронт парень трудился в колхозе.

Ему немного не хватало до 18-ти, но он убедил военкомат взять его. Призывную комиссию подкупила не только настойчивость парня, но и его хорошая грамотность, чего порой не хватало на фронте.

В ноябре 1944 года Николай Буреев уже принял первый бой в качестве минометчика в составе 363-го стрелкового полка. В мае 1945-го его перевели стрелком в 416 полк МВД, который был направлен на Дальневосточный фронт.

Там Николай был непосредственным участником вооруженного конфликта с Японией. В армии он получил специальность радиоспециалиста — телеграфиста и служил в этой должности еще 4 года. А 31 августа 1950 года рядовой Буреев по состоянию здоровья был из армии комиссован.

Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Кореи», «За победу над Японией», «За победу над Германией».

Ветеран ушел из жизни в 1977 году.

Напомним, в Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Жители республики могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.