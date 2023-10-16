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В 163 детских садах Казани за 30 лет ни разу не было капитального ремонта
В столице Татарстана имеется 163 учреждения дошкольного образования, которым более 30 лет и где ни разу не проводился капитальный ремонт. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.
«Устранить в одночасье всю потребность в проведении комплексного ремонта всех детских садов невозможно. На сегодня в Казани 163 здания [учреждений] дошкольного образования старше 30 лет. В них ни разу не было капитального ремонта», — констатировал докладчик.
При этом Королев отметил, что всего в Казани насчитывается 390 зданий детских садов и что за последние десять лет были капитально отремонтированы 93 детсада.
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