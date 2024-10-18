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В 16 регионах России выросла заболеваемость пневмонией
В этом году увеличилась заболеваемость пневмонией в 16-ти регионах страны.
Как сообщает Роспотребнадзор, зафиксировали групповые очаги в детских коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах, является микоплазма.
В Ведомстве отмечают, что перед началом эпидемиологического сезона специалисты приняли все необходимые меры, чтобы не допустить осложнения обстановки, поэтому ситуация находится на контроле.
В школах и детских садах активно проводят утренние фильтры и проверяют на наличие симптомов болезни.
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