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Общество 18 октября 2024 13:52

В 16 регионах России выросла заболеваемость пневмонией

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В этом году увеличилась заболеваемость пневмонией в 16-ти регионах страны.

Как сообщает Роспотребнадзор, зафиксировали групповые очаги в детских коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах, является микоплазма.

В Ведомстве отмечают, что перед началом эпидемиологического сезона специалисты приняли все необходимые меры, чтобы не допустить осложнения обстановки, поэтому ситуация находится на контроле.

В школах и детских садах активно проводят утренние фильтры и проверяют на наличие симптомов болезни.

#Роспотребнадзор #пневмония #Здоровье
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