В 16 регионах России выросла заболеваемость пневмонией

В этом году увеличилась заболеваемость пневмонией в 16-ти регионах страны.



Как сообщает Роспотребнадзор, зафиксировали групповые очаги в детских коллективах. Основным возбудителем как в единичных случаях, так и в очагах, является микоплазма.



В Ведомстве отмечают, что перед началом эпидемиологического сезона специалисты приняли все необходимые меры, чтобы не допустить осложнения обстановки, поэтому ситуация находится на контроле.



В школах и детских садах активно проводят утренние фильтры и проверяют на наличие симптомов болезни.