В 16 регионах откроют площадки для БПЛА в 2025 году — Татарстан в их числе

Уже в 2025 году в 16 российских регионах появятся посадочные площадки для беспилотников, в том числе в Татарстане. Об этом заявил замруководителя Росавиации Андрей Добряков во время Евразийского аэрокосмического конгресса.

По его словам, к 2030 году сеть расширится до 290 площадок и охватит все субъекты Федерации. 49 из них будут открыты на аэродромах, находящихся в федеральной собственности, а остальные — на находящихся в региональной собственности.

«Таких площадок мы планируем создать 290 во всех наших 89 субъектах РФ. Мы планируем также создать 290 специализированных районных полета для БАС», — цитирует представителя Росавиации ТАСС.

Помимо Татарстана, в следующем году такие объекты появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленской, Калужской, Архангельской, Новгородской, Оренбургской и Иркутской областях, ХМАО, Красноярском крае, Республике Саха, Чукотском автономном округе.

В дальнейшем объекты оснастят необходимой инфраструктурой. Работу проведут по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС».

Помимо этого, планируется провести работу по оснащению 30 воздушных гаваней антидроновой системой. Речь идет об аэродромах в федеральной и региональной собственности.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».