В 15 районах Татарстана снизилось количество субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом заявил на заседании председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, сообщает пресс-служба парламента республики.

Участники заседания рассмотрели законопроект, связанный с внесением изменений в республиканский закон о местном самоуправлении. Как отметил Альберт Хабибуллин, федеральным законодательством установлено, что обязательной экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты и их проекты, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, если они принимаются органами местного самоуправления городских округов, являющихся административными центрами субъектов РФ.

Проведение экспертизы нормативных правовых актов городских округов и муниципальных районов является обязательным, если они включены в перечень, утвержденный региональным законом.

В Татарстане такой перечень утвержден республиканским законом о местном самоуправлении. В нем предусмотрено, что в перечень включаются муниципальные районы и городские округа, в которых количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не менее 250 на 10 тыс. населения.

Соответствие муниципальных районов и городских округов обозначенному критерию определяется ежегодно на основании статистических данных. Изменения в республиканский закон, учитывающие данную статистику, также вносятся каждый год.

Законопроектом предлагается исключить из перечня 15 муниципальных районов – Азнакаевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Заинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Рыбно-Слободский. «В этих районах число субъектов малого и среднего бизнеса снизилось, конечно, в том числе и в связи с общеэкономической ситуацией, но, думаю, данный факт может стать предметом для анализа», – уточнил Хабибуллин.