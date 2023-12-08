В 15 районах Татарстана пройдут довыборы местных депутатов

В предстоящее воскресенье, 10 декабря, в 15 районах Республики Татарстан состоятся дополнительные выборы депутатов городских советов и советов сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В общей сложности отдать свои голоса смогут свыше 16 тыс. жителей Нурлата и Нижнекамска, Агрызского, Аксубаевского, Альметьевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Елабужского, Зеленодольского, Кукморского, Лениногорского, Менделеевского, Тукаевского и Ютазинского районов республики.

Всего в довыборах участвуют 116 кандидатов, которые претендуют на вакантные 29 мандатов. Своих представителей выдвинули региональные отделения пяти политических партий. Это ЛДПР (26 претендентов), «Единая Россия» (27), КПРФ (20), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (21) и «Партия Дела» (один). Кроме того, среди кандидатов насчитывается 21 самовыдвиженец.

В организации выборов задействованы более 30 участковых избирательных комиссий, включающих примерно 300 человек.

«В настоящее время идут последние приготовления к однодневному голосованию. Мы не делим избирательные кампании на большие и малые, все они важны и ответственны. Избирательный процесс будет организован в соответствии с законом и на высоком уровне. Этому предшествовала кропотливая всесторонняя подготовка, в том числе членов избиркомов на местах. За процессом голосования будут следить представители политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели и представители СМИ. Все это обеспечивает легитимность, открытость и прозрачность выборов», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Помимо прочего, по словам Кондратьева, дополнительно 10 декабря во время проведения голосования будет работать телефон горячей линии ЦИК Татарстана: 8 (843) 292-84-33. По нему можно будет получить справочную информацию, а также сообщить о возможных нарушениях на участках для голосования.

«Ни одно обращение не останется без должного внимания. <…> Замечу, все важные решения в жизни районов принимаются совместно с депутатами. Поэтому прошу жителей проявить активность и сделать свой выбор!» — резюмировал глава ЦИК РТ.