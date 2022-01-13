В 14 из 17 регионов Казахстана завершена антитеррористическая операция

Казахстанские правоохранительные органы завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности РК.

«На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована», — сказано в сообщении ведомства.

Оперштаб по борьбе с терроризмом отменил критический красный уровень террористической опасности в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской, Туркестанской областях.

В комитете сообщили, что в оставшихся трех регионах операция еще продолжается — Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях проходит установление и задержание террористов и лиц, причастных к преступной деятельности в период массовых беспорядков.