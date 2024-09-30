Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 13% школ Татарстана ученики обучаются в две смены – Минобрнауки РТ
В Татарстане в 13% школ ученики обучаются в две смены. Третьей смены в республике нет, сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
«Конечно, сфера образования хочет снизить эту цифру. Но есть школы Казани, которые перезаполнены детьми, а есть в средних городах школы, не заполненные полностью», – рассказал представитель Минобрнауки РТ.
Хайруллин подчеркнул, что в «перезаполненных» школах приходится вводить вторую смену.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»