В 13% школ Татарстана ученики обучаются в две смены – Минобрнауки РТ

В Татарстане в 13% школ ученики обучаются в две смены. Третьей смены в республике нет, сообщил заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Конечно, сфера образования хочет снизить эту цифру. Но есть школы Казани, которые перезаполнены детьми, а есть в средних городах школы, не заполненные полностью», – рассказал представитель Минобрнауки РТ.

Хайруллин подчеркнул, что в «перезаполненных» школах приходится вводить вторую смену.